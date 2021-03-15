МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем замедлили темпы утреннего роста до минимума, однако инвесторы по-прежнему сохраняют сдержанный оптимизм по поводу восстановления глобальной экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.07 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14%, до 69,32 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,23%, до 65,75 доллара за баррель.

В понедельник цены на "черное золото" демонстрируют умеренный рост, правда, утром от доходил до 1% по отдельным контрактам. "Газпром" с начала марта увеличил поставки в Турцию в 11,5 раза

Общий оптимизм на рынках в последние дни поддерживается надеждами на постепенное восстановление мировой экономики, и в частности — спроса на топливо, особенно после того как президент США Джо Байден подписал программу поддержки экономики на сумму в 1,9 триллиона долларов.

США — крупнейший потребитель нефти в мире, поэтому состояние экономики страны важно для настроений инвесторов. Кроме того, макростатистика показала улучшение другой крупной экономики, Китая. Так, объем промышленного производства страны в феврале в годовом выражении вырос на 35,1% после роста на 7,3% месяцем ранее.