МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Несмотря на некоторое укрепление, российская валюта вряд ли к лету сможет пробить вниз уровень в 70 рублей за доллар даже при росте цен на нефть выше 75 долларов за баррель, уверены эксперты. Виной тому санкционное давление и негативный статус России на международной арене, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ

Наиболее значимыми факторами для рубля эксперты называют геополитическую неопределённость и возможность новых санкций, затрагивающих экономику России, со стороны США и ЕС. Как раз к лету, вероятно, новые антироссийские санкции будут приняты.

"Инвесторы боятся инвестировать в российскую валюту и экономику из-за страха потерять деньги ввиду возможного попадания в санкционные списки", — отмечает аналитик ГК "Финам" Андрей Маслов.

Впрочем, сейчас спрос со стороны иностранных инвесторов на активы развивающихся стран довольно умеренный на фоне высокой волатильности и некоторых сомнений в быстром восстановлении мировой экономики, добавляет управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов.

Инфляция набирает обороты во всем мире, что неизбежно будет влиять на формирование монетарной политики. Олег Богданов из QBF предполагает, что центральные банки, как на развивающихся рынках, так и на развитых, начнут переходить к монетарному ужесточению или сворачиванию стимулов. Это приведет к росту рисков на мировых финансовых рынках.

"Если эти тенденции начнут в ближайшие месяцы набирать обороты, то ожидать укрепления российской валюты не стоит", — считает аналитик.

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО

Пока рубль сохраняет относительно стабильный курс к другим валютам на фоне роста цен на нефть. Однако динамика рубля в последнее время начала отрываться от цен на нефть — баррель в рублях постоянно растет, превышен уровень в 5000, отмечает Богданов из QBF.

"Высокие нефтяные котировки приводят к тому, что в рамках бюджетного правила Банк России увеличивает покупку валюты, что сдерживает возможность укрепления рубля", —поясняет он.

Бюджетное правило было и остаётся ключевым фактором, сдерживающим рост рубля при росте цен на нефть, как, впрочем, и защищающее его от существенного падения при обратном сценарии, согласен Богданов из Accent Capital.

Он напоминает, что цена отсечения сейчас составляет 43,3 доллара за баррель Urals, и доходы сверх отсечения уходят не в экономику, а в подушку безопасности. Бюджетное правило, доказавшее свою эффективность в глазах правительства – это надолго, считает аналитик.

К лету возможно продолжение роста цен на нефть. Многие страны уже заявляют о втором этапе вакцинации, что в теории может помочь побороть пандемию и восстановить спрос на энергоресурсы. Однако, скорее всего, это произойдет позже – осенью текущего года, прогнозирует Маслов.

ЧЕГО ЖДАТЬ К ЛЕТУ

Если исключить вероятность введения новых антироссийских санкций, рубль может приблизиться к отметке в 70 рублей за доллар или в моменте сможет пробить этот уровень, однако это маловероятно даже при росте цен на нефть выше 75 долларов за баррель, уверены эксперты.

Богданов из QBF полагает, что в ближайшее время пара доллар-рубль двинется к верхней границе коридора 72.6-76.4.

"Скорее всего, к лету, на фоне роста нефти, но сдерживающего фактора бюджетного правила, а также высокой премии за санкционный риск в цене рубля, его курс предположительно будет оставаться в диапазоне 70-75 рублей за доллар, при этом останется высоко волатильным", — резюмировал Богданов из Accent Capital. ​