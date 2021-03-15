МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник вечером после роста на 1% утром и достижения маркой Brent отметки в 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

По состоянию на 17.58 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,73%, до 68,02 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,87%, до 64,38 доллара за баррель.

Утром нефть дорожала на 1%, а стоимость нефти марки Brent превышала 70 долларов за баррель на фоне публикации сильной статистики из Китая. Рост промпроизводства и розничных продаж в КНР в феврале был воспринят инвесторами как сигнал восстановления экономики Китая, который является вторым по величине потребителем нефти в мире.

Общий фон на нефтяном рынке остается скорее оптимистичным в свете ожиданий относительно восстановления мировой экономики. "Brent может достигать 75 долларов, а в течение следующих нескольких месяцев даже 80 долларов", — полагает глава Citi по исследованиям в области сырьевых товаров Эдвард Морс (Edward Morse), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Однако в понедельник вечером цены на нефть перешли к снижению. Инвесторы ожидают доклад Международного энергетического агентства (МЭА), который будет опубликован в среду на текущей неделе. Кроме того, давление на цены на нефть оказывают опасения относительно вероятного всплеска инфляции после подписания президентом США Джо Байденом программы поддержки экономики на сумму в 1,9 триллиона долларов.