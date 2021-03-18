МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером ускорили падение, которое теперь превышает 8%, а цена на нефть марки Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель впервые с 3 марта, а стоимость нефти марки WTI при этом опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель впервые с 3 марта, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снизился на смешанном внешнем фоне

По состоянию на 21.41 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 7,44%, до 62,97 доллара. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI снижалась на 7,52%, до 59,74 доллара за баррель.

Цены на нефть резко обвалились в четверг вечером. Аналитики полагают, что такое снижение может быть связано с закрытием длинных позиций. "Это тот момент определенного цикла торговых сделок", — полагает старший инвестиционный стратег U.S. Bank Wealth Management Роб Хауорт, чье мнение приводит агентство Блумберг.

Он также предположил, что цены на нефть "протестируют нижний порог такого торгового диапазона, потому что не будет глобального открытия (стран и их экономик после пандемии — ред.)". Инвесторы обеспокоены вопросом спроса на нефть в условиях приостановки использования вакцины AstraZeneca из-за опасений по поводу возможных побочных эффектов рядом Европейских стран.

Помимо этого, некоторые аналитики связывают резкое падение цен на нефть с усилением напряжения между США и Россией. Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ранее ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.

"Напряженность между США и Россией нарастает, США угрожают России санкциями. Один из способов ответа России — нацеливание на производство сланца, чтобы наполнить рынок нефтью", — сказал агентству MarketWatch старший сырьевой стратег RJO Futures Филлип Штрайбле (Phillip Streible).