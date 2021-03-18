МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Рубль в четверг вечером усиливает падение против доллара и к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты к американской на форексе. Нефть вечером сильно падает в цене

Усилившееся вечером до более чем 7% падение рынка нефти оказывает давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.51 мск рос на 67 копеек, до 74,31 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 88,55 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в четверг преимущественно падала на фоне преобладания негативных внешних сигналов.

Ослабление аппетита к риску на глобальных площадках обусловило падение рубля. Доллар повышался на форексе и против "развивающихся" валют, и против евро. Вчерашние решения и комментарии ФРС США вначале повысили аппетит к риску, однако уже сегодня инвесторы опять пошли в "защитные" доллары на фоне роста доходности госбумаг США.

Главным фактором давления на рубль вечером стал обвал стоимости нефти, уже превысивший 7%. Цена барреля сорта Brent сейчас падает на 7,2% до 63,1 доллара за баррель, все больше удаляясь вниз от психологически значимого уровня 70 долларов за баррель, который она тестировала совсем недавно.

Трейдеры оценивают возможность снижения спроса на нефть в свете неопределенности вокруг эффективности вакцин от коронавируса. Ряд европейских стран уже прекратил использование вакцины AstraZeneca из-за опасений по поводу возможных побочных эффектов. Тем временем в Германии наблюдается рост случаев заболевания коронавирусом. Италия планирует усилить карантинные меры на Пасху, а Франция вводит более жесткие ограничения.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 0,4-0,9%. Рублевая цена нефти упала до уровня 4,7 тысяч за баррель сорта Brent. Как "борьба за госдолг" отразится на банковских вкладах россиян

ПРОГНОЗЫ

Из факторов поддержки рубля можно отметить подготовку компаний к налоговому периоду и сезонно сильный счет текущих операций, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В конце недели, по нашим оценкам, курс доллара будет формироваться вблизи уровня 74 рубля", — добавил он.

Рубль выглядит относительно устойчиво при текущем падении нефти (ее рублевая цена падает, значит рубль дорожает к нефти), отмечает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс".

"Поддержкой выступает мартовской налоговый период, поэтому пока курс будет тяготеть к диапазону 73,7-74,8 рубля за доллар и 88-89 рубля за евро", — оценил он.