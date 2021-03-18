МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Падение мировых цен на нефть ускорилось до 9%, цена на нефть марки Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель впервые с 11 февраля, свидетельствуют данные торгов. Нефть теряет идеи для роста

По состоянию на 22.35 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 9,07%, до 61,83 доллара. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI снижалась на 9,15%, до 58,69 доллара за баррель.