2021-03-18T22:40:00+03:00
2021-03-18T22:41:01+03:00
2021-03-18T22:40:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210318/833268426.html
Нефть падает уже более чем на девять процентов
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Падение мировых цен на нефть ускорилось до 9%, цена на нефть марки Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель впервые с 11 февраля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию... ПРАЙМ, 18.03.2021
нефть, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83226/40/832264032.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83226/40/832264032.jpg
https://1prime.ru/images/83226/40/832264031.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83226/40/832264031.jpg
https://1prime.ru/images/83226/40/832264030.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83226/40/832264030.jpg
https://1prime.ru/experts/20210318/833259439.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Падение мировых цен на нефть ускорилось до 9%, цена на нефть марки Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель впервые с 11 февраля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.35 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 9,07%, до 61,83 доллара. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI снижалась на 9,15%, до 58,69 доллара за баррель.