МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром пытаются коррекционно расти, — инвесторы восстанавливают потери после распродаж четверга, свидетельствуют данные торгов. Акции американских технологических компаний резко снизились

По состоянию на 7.32 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,21% — до 63,41 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,2%, до 60,12 доллара за баррель.

В четверг цены на "черное золото" обвалились в среднем на 7% по обеим маркам. При этом нефть марки WTI опускалась ниже 60 долларов за баррель, а Brent — ниже 62 долларов за баррель. Инвесторы обеспокоены перспективами спроса на нефть на фоне приостановки использования вакцины AstraZeneca в ряде европейских стран из-за возможных побочных эффектов.

Аналитики считают, что падение цен также обусловлено перегревом рынка. Об этом говорят, в частности, аналитики Goldman Sachs, которых цитирует агентство Блумберг.

При этом они отметили, что распродажа после масштабного ралли — это "временный откат", дающий возможность для покупок. В ближайшие месяцы эксперты ожидают роста цен, поскольку вакцинация от COVID позволит восстановить мобильность населения, включая рост авиаперелетов, что поддержит спрос на нефть.

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