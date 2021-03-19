МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются в пределах 1,5% вслед за распродажами на биржах США в четверг, свидетельствуют данные торгов. Акции американских технологических компаний резко снизились

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,04% — до 3426,91 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,16%, до 2211,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,55%, до 28950,83 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,54%, до 3049,42 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,1%, до 29884,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,42%, до 6717,3 пункта.

Азиатские фондовые рынки следуют за динамикой Уолл-стрит. Биржи США в четверг закрылись падением на 0,5-3% на фоне резкого роста доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних бумаг растет до 1,702%, впервые с конца января 2020 года превысив отметку в 1,7%.

"Быстрый рост доходности длинных облигаций США напугал инвесторов", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Инвесторы также оценивают итоги заседания Банка Японии. Регулятор снова сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Центробанк также принял решение продолжать дополнительный выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов до конца сентября 2021 года. Максимальный объем выкупа составляет суммарно около 20 триллионов иен, отметил ЦБ.