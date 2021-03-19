МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Банк Японии снова сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении регулятора по итогам мартовского заседания. Годовая дефляция в Японии в феврале составила 0,4%

Восемь участников заседания выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, один — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Кроме того, регулятор планирует покупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Отмечается, что в зависимости от динамики экономической активности и цен доходность может в некоторой степени повышаться и понижаться.

Регулятор также принял решение продлить дополнительный выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов до конца сентября 2021 года. Максимальный объем выкупа составляет суммарно около 20 триллионов иен, отметил ЦБ.

Японский центробанк также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 12 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 180 миллиардов иен.

Японский регулятор сообщил в релизе, что будет внимательно следить за влиянием пандемии COVID-19 и без колебаний примет дополнительные меры смягчения ДКП в случае необходимости. В краткосрочной и долгосрочной перспективе японский ЦБ ожидает сохранения ставок на нынешнем или более низком уровне.

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