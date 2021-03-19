МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к символическому росту в пятницу вечером, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.06 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,09%, или на 1,75 доллара, до 1734,25 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,4%, до 26,242 доллара за унцию.

Золотые слитки

Золото дешевеет на росте доходности гособлигаций США

Утром цена на золото столь же вяло снижалась под давлением высокой доходности гособлигаций. Доходность десятилетних US Treasuries достигла максимума с января 2020 года, а теперь перешла к коррекционному снижению, что поддерживает котировки золота.

Но в целом отсутствие ярко выраженной динамики котировок наступило как реакция на подтверждённую накануне неизменность монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая сохранила базовую ставку на предельно низком уровне 0-0,25% годовых.

Кроме того, Федрезерв по-прежнему собирается сохранять её в ближайшие три года, хотя по сравнению с декабрем возросло число тех глав федеральных банков, кто ожидает ее повышения раньше.

"Золото чувствует себя комфортно при стоимости выше 1730 долларов благодаря мягкости (монетарной политики — ред.) ФРС… Учитывая, что ФРС подтвердила свою позицию, согласно которой низкие ставки никуда не денутся, это хорошее предзнаменование для золота", — сказал агентству Market Watch аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), который отметил, что рост стоимости золота может ограничить рост доходности гособлигаций.

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