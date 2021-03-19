МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в январе-феврале 2021 года снизились на 3,109 тонны и на 1 марта они составляли 73,8 миллиона унций (2295,437 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. Золото дешевеет на росте доходности гособлигаций США

Это первое снижение золотых резервов банком за последние несколько лет, при этом, до марта 2021 года Банк России одиннадцать месяцев подряд не закупал золото.

Резервы золотом Банк России последний раз пополнял в 2020 году, в первом квартале, и с 1 апреля приостановил покупку золота на внутреннем рынке. При этом дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке, указывал ЦБ.

Стоимость золота в резервах за февраль 2021 года снизилась на 4,74% — до 130,304 миллиарда долларов. Доля золота в международных резервах также несколько сократилась — до 22,23% с 23,16%.

Банк России в течение 2019 года, также, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам года резервы банка в золоте выросли на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны).

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