ВАШИНГТОН, 19 мар — ПРАЙМ. Биржи США закрылись в пятницу разнонаправленно, высокотехнологичный индекс NASDAQ вырос после спада, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется на возобновившемся росте доходности гособлигаций США

Промышленный индекс DJIA упал на 0,71%, до 32628,04 пункта, индекс общего рынка S&P 500 закрылся почти "по нулям" на отметке в 3912,81 пункта, тогда как NASDAQ вырос на 0,76%, до 13215,24 пункта после 3-процентного падения.

Накануне американские биржи упали на 0,5-3%, сильнее всех NASDAQ. Давление на индексы оказал рост доходности гособлигаций до максимума с января 2020 года и ожидания всплеска инфляции.

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