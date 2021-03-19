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Биржи США закрылись разнонаправленно
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Биржи США закрылись в пятницу разнонаправленно, высокотехнологичный индекс NASDAQ вырос после спада, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA упал на 0,71%, до... ПРАЙМ, 19.03.2021
биржи, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 19 мар — ПРАЙМ. Биржи США закрылись в пятницу разнонаправленно, высокотехнологичный индекс NASDAQ вырос после спада, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA упал на 0,71%, до 32628,04 пункта, индекс общего рынка S&P 500 закрылся почти "по нулям" на отметке в 3912,81 пункта, тогда как NASDAQ вырос на 0,76%, до 13215,24 пункта после 3-процентного падения.
Накануне американские биржи упали на 0,5-3%, сильнее всех NASDAQ. Давление на индексы оказал рост доходности гособлигаций до максимума с января 2020 года и ожидания всплеска инфляции.
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