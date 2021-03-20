МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Финансовые аналитики назвали 5 шагов, которые могут спасти деньги инвесторов и позволят не уйти в «минус», пишет "РБК".

Главная задача инвестора — сохранить и преумножить вложенные активы. Сообщается, что лучшая рыночная стратегия — надеяться на лучшее, готовясь к худшему.

Эксперты назвали пять правил, соблюдение которых поможет по крайней мере сберечь уже сделанные инвестиции.

Создать «подушку безопасности»

Желательно создать резерв средств, откладывая часть денег консервативно. Например, есть вариант инвестировать в облигации или депозиты. Они не так подвержены колебаниям рынка.

Кроме того, такие средства при желании можно легко «вытащить». Финансисты рекомендуют создать защитный фонд не менее чем из 12 месячных доходов.

Определить цели

Необходимо четко определиться с рыночной стратегией. Например, долгосрочные инвесторы могут спокойно пережить волатильность на рынке, не пересматривая свой портфель.

Если цель — инвестиции на срок менее трех лет, то во время колебаний лучше избавиться от рискованных активов. Вместо них можно приобрести больше облигаций с погашением до финансовой цели, рекомендует консультант Наталья Смирнова.

Разнообразить портфель

Он должен состоять из разных продуктов: акций, недвижимости, драгметаллов и т.д. Это поможет снизить эффект от падения одного или нескольких активов.

Проанализировать активы в портфеле

Когда аналитики предсказывают «медвежий» тренд, нужно пересмотреть имеющиеся акции. Рекомендуется уменьшить долю рискованных активов и обратить внимание на бумаги стабильных компаний, которые с большей вероятностью переживут кризис.

Присмотреться к дивидендным активам

Сгладить падение стоимости инвестиционного портфеля можно с помощью дивидендных акций, сообщил эксперт по финансам Игорь Файнман.

«Например, вы купили <…> акции «Сургутнефтегаза», а они подешевели на 10%. Зато выплаченный дивиденд составил 13% годовых, и даже несмотря на снижение вы «в плюсе». Дивиденды создают свободный денежный поток», — резюмирует эксперт. Эксперт объяснил, как понять, что соседи по даче воруют электричество

По его словам, успешные инвесторы из США приобретают не акции роста, а так называемых «дивидендных аристократов». Это компании, которые увеличивают дивидендные выплаты на протяжении более 25 лет.

Указанные меры позволяют защитить активы от падения и рыночной волатильности.

Издание отмечает, что фондовый рынок цикличен. За ростом следует коррекция и наоборот. Об этом следует помнить во время биржевых колебаний.

Инвестиции всегда связаны с риском, как как рынок — динамично меняющаяся система. Коррекция вниз может отбить желание вкладывать, но сплошного роста не бывает нигде.

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