Финансовые аналитики назвали пять шагов к спасению инвестиций
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Финансовые аналитики назвали 5 шагов, которые могут спасти деньги инвесторов и позволят не уйти в «минус», пишет "РБК".
Главная задача инвестора — сохранить и преумножить вложенные активы. Сообщается, что лучшая рыночная стратегия — надеяться на лучшее, готовясь к худшему.
Эксперты назвали пять правил, соблюдение которых поможет по крайней мере сберечь уже сделанные инвестиции.
- Создать «подушку безопасности»
Желательно создать резерв средств, откладывая часть денег консервативно. Например, есть вариант инвестировать в облигации или депозиты. Они не так подвержены колебаниям рынка.
Кроме того, такие средства при желании можно легко «вытащить». Финансисты рекомендуют создать защитный фонд не менее чем из 12 месячных доходов.
- Определить цели
Необходимо четко определиться с рыночной стратегией. Например, долгосрочные инвесторы могут спокойно пережить волатильность на рынке, не пересматривая свой портфель.
Если цель — инвестиции на срок менее трех лет, то во время колебаний лучше избавиться от рискованных активов. Вместо них можно приобрести больше облигаций с погашением до финансовой цели, рекомендует консультант Наталья Смирнова.
- Разнообразить портфель
Он должен состоять из разных продуктов: акций, недвижимости, драгметаллов и т.д. Это поможет снизить эффект от падения одного или нескольких активов.
- Проанализировать активы в портфеле
Когда аналитики предсказывают «медвежий» тренд, нужно пересмотреть имеющиеся акции. Рекомендуется уменьшить долю рискованных активов и обратить внимание на бумаги стабильных компаний, которые с большей вероятностью переживут кризис.
- Присмотреться к дивидендным активам
Сгладить падение стоимости инвестиционного портфеля можно с помощью дивидендных акций, сообщил эксперт по финансам Игорь Файнман.
«Например, вы купили <…> акции «Сургутнефтегаза», а они подешевели на 10%. Зато выплаченный дивиденд составил 13% годовых, и даже несмотря на снижение вы «в плюсе». Дивиденды создают свободный денежный поток», — резюмирует эксперт.
По его словам, успешные инвесторы из США приобретают не акции роста, а так называемых «дивидендных аристократов». Это компании, которые увеличивают дивидендные выплаты на протяжении более 25 лет.
Указанные меры позволяют защитить активы от падения и рыночной волатильности.
Издание отмечает, что фондовый рынок цикличен. За ростом следует коррекция и наоборот. Об этом следует помнить во время биржевых колебаний.
Инвестиции всегда связаны с риском, как как рынок — динамично меняющаяся система. Коррекция вниз может отбить желание вкладывать, но сплошного роста не бывает нигде.
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