МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Финансовый советник Игорь Файнман рассказал, что делать при падении рынка, если инвестор оказался к этому не готов, пишет "РБК".

Эксперт рекомендует придерживаться двух принципов:

НЕ ПРОДАВАТЬ

Когда инвестор видит свой портфель в «красной зоне», хочется продать дешевеющий актив, чтобы спасти часть средств. Этого делать не нужно, считает Файнман. Ведь рынку после коррекции свойственно восстанавливается. Аналитики оценили устойчивость финансовой системы России

«Самое правильное в момент падения на рынке: медитировать на график индекса S&P 500 за последние 50 лет — все это время он рос, растет сейчас и будет расти дальше. А коррекции — это временное, но необходимое «зло», которое нужно пережить как смерч и продолжить радоваться своим инвестициям», — сказал Файнман.

ДОКУПАТЬ

Когда рынок проседает, есть возможность приобрести акции, которые ранее стоили дорого.

Инвестировав в период спада по более выгодным ценам, можно усредниться по цене входа, сгладив долгосрочные потери. Об этом рассказала консультант по финансам Наталья Смирнова.

Спустя какие-то время доходность активов вновь вырастет, а инвестор не так остро почувствует на себе их падение.

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