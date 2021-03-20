МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Финансовый советник Игорь Файнман рассказал, что делать при падении рынка, если инвестор оказался к этому не готов, пишет "РБК".
Эксперт рекомендует придерживаться двух принципов:
НЕ ПРОДАВАТЬ
Когда инвестор видит свой портфель в «красной зоне», хочется продать дешевеющий актив, чтобы спасти часть средств. Этого делать не нужно, считает Файнман. Ведь рынку после коррекции свойственно восстанавливается.
«Самое правильное в момент падения на рынке: медитировать на график индекса S&P 500 за последние 50 лет — все это время он рос, растет сейчас и будет расти дальше. А коррекции — это временное, но необходимое «зло», которое нужно пережить как смерч и продолжить радоваться своим инвестициям», — сказал Файнман.
ДОКУПАТЬ
Когда рынок проседает, есть возможность приобрести акции, которые ранее стоили дорого.
Инвестировав в период спада по более выгодным ценам, можно усредниться по цене входа, сгладив долгосрочные потери. Об этом рассказала консультант по финансам Наталья Смирнова.
Спустя какие-то время доходность активов вновь вырастет, а инвестор не так остро почувствует на себе их падение.
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