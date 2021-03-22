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2021-03-22T07:23:59+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210322/833288639.html
Рубль в начале торгов немного снижается к доллару и евро
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Рубль в начале торгов умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск понедельника рос на 19 копеек — до 74,31... ПРАЙМ, 22.03.2021
евро, доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск понедельника рос на 19 копеек — до 74,31 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 88,35 рубля,
Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,54% — до 64,18 доллара за баррель.
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