МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Экономист рассказал, почему рубль не рухнет во втором полугодии

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск понедельника рос на 19 копеек — до 74,31 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 88,35 рубля,

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,54% — до 64,18 доллара за баррель.

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