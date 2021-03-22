МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Акции крупнейшей в мире социальной сети Facebook подорожали на 4% по итогам торгов пятницы после заявлений главы компании Марка Цукерберга по поводу новой политики Apple относительно сбора информации о пользовательских запросах приложениями на платформе iOS, свидетельствуют данные торгов. Советник: Трамп создает собственную медиаплатформу

По итогам торгов пятницы акции Facebook выросли в цене на 4,12%, до 290,11 доллара за ценную бумагу. После закрытия основных торгов акции к 7.23 мск понедельника дешевеют на 0,14%, до 289,71 доллара.

В пятницу Цукерберг заявил на платформе Clubhouse, что новая политика Apple относительно отслеживания информации об истории поиска пользователей поможет Facebook и что она находится в "выгодном положении". В то же время он отметил, что изменение политики Apple повлияет на малый бизнес и менее крупных разработчиков приложений для iOS.

"Изменения Apple побуждают все больше компаний заниматься коммерцией на наших платформах, поскольку им становится сложнее использовать свои данные для поиска клиентов, которые хотели бы использовать их продукты вне наших платформ", — приводит агентство Business Insider слова Цукерберга.

Facebook сопротивляется этому обновлению с августа 2020 года. Компания заявляла в своем блоге, что изменения ограничат способность соцсети предоставлять таргетированную рекламу, и это может сократить ее доход на платформе iOS до 50%. Обновление программного обеспечения iOS 14 потребует, чтобы разработчики приложений запрашивали у пользователей разрешение, прежде чем отлеживать информацию через механизмы Apple.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

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