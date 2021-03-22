МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут в рамках коррекции после распродаж в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,9% — до 3435,41 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,82%, до 2212,97 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,2%, до 28931,63 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,1%, до 3042,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,7%, до 6755,3 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 1,69%, до 29285,5 пункта.

На рынках Азии наблюдается некоторая коррекция после распродаж в конце предыдущей недели. Индексы АТР в пятницу упали в пределах 1,7% на негативном фоне из США. Нефтяной рынок готовит "весенний сюрприз"

В то же время аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes) сказал агентству Франс Пресс, что на данный момент рынки быстро перешли от "голубиной" повестки Федеральной резервной системы (ФРС) США и сосредоточились на ряде негативных факторов. К этим факторам аналитик причисляет опасения по поводу безопасности вакцин, возобновление карантинных ограничений в Европе, а также снижение цен на нефть.

Давление на японский Nikkei оказывают внутренние новости. Так, акции японского автопроизводителя Toyota падают в цене на 2,6% после новостей о пожаре на одном из крупнейших заводов японского производителя микросхем Renesas Electronics.

Инвесторы также обратили внимание на решение Народного банка Китая (Центробанк) по основной ставке по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate). Показатель был сохранен на уровне 3,85%, на котором он находится с апреля 2020 года.