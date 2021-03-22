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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210322/833295586.html
Доллар поднялся выше 75 рублей впервые за месяц
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Курс рубля усиливает падение против основных резервных валют, доллар тестирует круглый уровень 75 рублей, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 18.58... ПРАЙМ, 22.03.2021
курс рубля, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает падение против основных резервных валют, доллар тестирует круглый уровень 75 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.58 мск повышается на 92 копейки, до 75,04 рубля, курс евро – на 1,35 рубля, до уровня 89,57 рубля, следует из данных Московской биржи.
Ранее в понедельник доллар поднимался до 75,1 рубля – максимума с 5 февраля.
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