МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает падение против основных резервных валют, доллар тестирует круглый уровень 75 рублей, свидетельствуют данные торгов. Рубль продолжает умеренно снижаться к доллару и евро вслед за нефтью

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.58 мск повышается на 92 копейки, до 75,04 рубля, курс евро – на 1,35 рубля, до уровня 89,57 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в понедельник доллар поднимался до 75,1 рубля – максимума с 5 февраля.

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