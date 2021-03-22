МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Сегодня ожидаем спокойного торгового дня на Московской бирже

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,75%, до 7,5 доллара, "Новатэка" — уменьшилась на 0,21%, до 191,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,81%, до 81,8 доллара, "Газпрома" — подешевели на 1,57%, до 5,9 доллара, а "Газпром нефти" — подорожали на 2,44%, до 25,2 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,2%, до 30,39 доллара, "Северстали" — уменьшилась на 1,31%, до 18,83 доллара, расписки НЛМК подешевели на 1,15%, до 29,22 доллара.

Расписки ВТБ увеличились в стоимости на 0,99%, до 0,97 доллара, Сбербанка — подорожали на 1,04%, до 15,53 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 2,95%, до 59,3 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 1,44%, до 9,13 доллара, "Магнита" — снизилась на 0,45%, до 15,44 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 2,02%, до 3,39 доллара.

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