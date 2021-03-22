МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в понедельник преимущественно увеличились в умеренной степени под влиянием ряда разнонаправленных и в целом мало значимых факторов, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи США преимущественно растут

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,26%, до 6726,1 пункта, французский CAC 40 — сократился на 0,49%, до 5968,48 пункта, а DAX увеличился на 0,25%, до 14657,21 пункта.

Для немецкого индекса позитивным оказался рост стоимости акций компаний автомобильного сектора. В частности, бумаги Volkswagen подскочили в цене на 7%, а Porsche — на 9% после того, как аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость этих акций.

В то же время на смежный транспортный сектор продолжают влиять страхи по поводу коронавируса. Так, бумаги британской IAG подешевели на 5,2%, немецкой Lufthansa — на 3,2%, французской Air France — на 1,4%.

В понедельник инвесторы обратили внимание на новости вокруг вакцины от коронавируса AstraZeneca. Ранее ряд европейских стран приостановил использование вакцины, разработанной этой компанией, в связи с новостями о летальных исходах после прививки, после того как ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) выступило с рекомендацией продолжать использование препарата.

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