МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Темп падения мировых цен на нефть, превысивший днём 3% после сообщений об ухудшении эпидемиологической обстановки в Европе, сохраняется, поскольку это влечет за собой снижение спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов. Золото усилило темп снижения на росте доллара

По состоянию на 18.16 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,54%, до 62,33 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 3,75%, до 59,25 доллара за баррель.

Цены на нефть уверенно падают на росте ожиданий снижения спроса на неё из-за введения дополнительных ограничений на передвижения в Европе и опасений за темпы восстановления экономики после кризиса.

Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель по итогам обсуждения с главами федеральных земель дальнейших шагов в ситуации с коронавирусом объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля, при этом ограничения усилят в пасхальный период — с 1 по 5 апреля. Ранее дополнительные ограничения на четыре недели были введены в 16 департаментах Франции.

"Германия — крупнейшая экономика в еврозоне, и возобновление карантина только ухудшает спрос", — полагает директор отдела по энергетическим фьючерсам Mizuho Боб Ёгер (Bob Yawger), мнение которого приводит агентство Блумберг.