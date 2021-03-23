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Нефть продолжает снижаться на рисках падения спроса
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Темп падения мировых цен на нефть, превысивший днём 3% после сообщений об ухудшении эпидемиологической обстановки в Европе, сохраняется, поскольку это влечет за собой снижение... ПРАЙМ, 23.03.2021
нефть, биржи, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Темп падения мировых цен на нефть, превысивший днём 3% после сообщений об ухудшении эпидемиологической обстановки в Европе, сохраняется, поскольку это влечет за собой снижение спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.16 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,54%, до 62,33 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 3,75%, до 59,25 доллара за баррель.
Цены на нефть уверенно падают на росте ожиданий снижения спроса на неё из-за введения дополнительных ограничений на передвижения в Европе и опасений за темпы восстановления экономики после кризиса.
Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель по итогам обсуждения с главами федеральных земель дальнейших шагов в ситуации с коронавирусом объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля, при этом ограничения усилят в пасхальный период — с 1 по 5 апреля. Ранее дополнительные ограничения на четыре недели были введены в 16 департаментах Франции.
"Германия — крупнейшая экономика в еврозоне, и возобновление карантина только ухудшает спрос", — полагает директор отдела по энергетическим фьючерсам Mizuho Боб Ёгер (Bob Yawger), мнение которого приводит агентство Блумберг.