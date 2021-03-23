МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили снижение до 6%, при этом цена нефти марки Brent опускалась ниже 61 доллара за баррель впервые с 11 февраля, сырье дешевеет на фоне опасений за спрос из-за рисков по поводу третьей волны пандемии, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снизился вслед за нефтью и рублем

По состоянию на 21.02 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 5,43%, до 61,11 доллара, минутами ранее нефть торговалась ниже отметки в 61 доллар впервые с 11 февраля. Стоимость майских фьючерсов на WTI опускалась на 5,59%, до 58,12 доллара за баррель. Минутами ранее нефть дешевела примерно на 6-7%.

Опасения инвесторов по поводу нефтяного спроса связаны с ситуацией вокруг коронавируса в Европе, а именно нового ужесточения карантинных ограничений, что может сдержать восстановление экономики региона.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель по итогам обсуждения с главами федеральных земель дальнейших шагов в ситуации с коронавирусом объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля, при этом ограничения усилят в пасхальный период — с 1 по 5 апреля.

"Сегодня нефть упала из-за растущих опасений по поводу европейского спроса, так как ужесточение ограничений в странах, вероятно, послужит препятствием для открытия их экономик", — цитирует агентство Франс Пресс мнение рыночного аналитика CMC Markets Дэвида Мэддена (David Madden).

Сдерживает стоимость нефти и укрепление доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,57%, до 92,26 пункта. Более дорогой доллар делает нефть менее доступной при ее покупке в другой валюте.