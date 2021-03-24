МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду усиливают темпы коррекционного роста после резкого падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.01 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,86% — до 62,52 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 2,93%, до 59,47 доллара за баррель. Утром цены на нефть по обеим маркам увеличивались в пределах 0,2%.

Стоимость нефти продолжает восстанавливаться после резкого падения днем ранее. Беспокойства трейдеров за краткосрочные перспективы спроса на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире и ужесточением карантинных обвалили котировки "черного золота" на 6%. Нефтяной рынок готовит "весенний сюрприз"

Кроме того, определенное влияние на стоимость нефти оказывают и новости из Египта. Ранее агентство Блумберг сообщило, что севший на мель в Суэцком канале гигантский контейнеровоз Ever Given тайваньской компании Evergreen Marine перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав движение по меньшей мере 100 судов. Аналитики считают, что это в том числе может вызвать перебои в поставках нефти.

"Это может иметь некоторое влияние, если учесть, что около 10% от общего объема морской торговли нефтью проходит через Суэцкий канал, но я полагаю, что любое нарушение будет временным", — приводит агентство Блумберг слова главы отдела по сырьевой стратегии ING Уоррена Петтерсона (Warren Patterson).

Инвесторы также ожидают данных минэнерго США о запасах нефти в стране. Ожидается, что запасы сырья за прошедшую неделю снизились на 0,9 миллиона баррелей, до 499,9 миллиона. При этом ранее Американский институт нефти (API) сообщил о росте показателя почти на 3 миллиона баррелей.