МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 4% в среду вечером после публикации еженедельных статданных минэнерго США, свидетельствуют данные торгов. Добыча нефти в США за неделю выросла

По состоянию на 18.06 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,39% — до 63,46 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 4,59%, до 60,41 доллара за баррель. Днем цены на нефть по обеим маркам росли на 3%.

Накануне цены на нефть обвалились на 6%, а марка Brent обновила минимум с февраля, опустившись ниже отметки в 61 доллар. В среду цены на нефть корректируются.

Кроме того, определенное влияние на стоимость нефти оказывают и новости из Египта. Ранее агентство Блумберг сообщило, что севший на мель в Суэцком канале гигантский контейнеровоз Ever Given тайваньской компании Evergreen Marine перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав движение по меньшей мере 100 судов. Аналитики считают, что это в том числе может вызвать перебои в поставках нефти.

Инвесторы также обратили внимание на еженедельные данные минэнерго США по запасам нефти в стране. Показатель за минувшую неделю вырос на 1,9 миллиона баррелей, до 502,7 миллиона баррелей. При этом запасы бензина в стране выросли на 0,2 миллиона баррелей, до 232,1 миллиона баррелей при прогнозе роста показателя на 1,2 миллиона баррелей.