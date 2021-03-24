МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть ускорился до 5% вечером в среду в рамках коррекции и на новостях из Египта, свидетельствуют данные торгов. Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

По состоянию на 19.09 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 5,23% — до 63,97 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 5,32%, до 60,83 доллара за баррель.

Днем цены на нефть по обеим маркам росли на 3%, а во вторник котировки упали на 6%. В среду отчасти росту способствует коррекционная динамика после того, как марка Brent обновила минимум с февраля, опустившись ниже отметки в 61 доллар из-за рисков по спросу на нефть.

Влияют на торги и новости из Египта. Ранее агентство Блумберг сообщило, что севший на мель в Суэцком канале гигантский контейнеровоз Ever Given тайваньской компании Evergreen Marine перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав движение по меньшей мере 100 судов. Аналитики считают, что это в том числе может вызвать перебои в поставках нефти.