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Рост нефтяных цен ускорился в рамках коррекции и на новостях из Египта
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Рост мировых цен на нефть ускорился до 5% вечером в среду в рамках коррекции и на новостях из Египта, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.09 мск цена майских... ПРАЙМ, 24.03.2021
биржи, нефть, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть ускорился до 5% вечером в среду в рамках коррекции и на новостях из Египта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.09 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 5,23% — до 63,97 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 5,32%, до 60,83 доллара за баррель.
Днем цены на нефть по обеим маркам росли на 3%, а во вторник котировки упали на 6%. В среду отчасти росту способствует коррекционная динамика после того, как марка Brent обновила минимум с февраля, опустившись ниже отметки в 61 доллар из-за рисков по спросу на нефть.
Влияют на торги и новости из Египта. Ранее агентство Блумберг сообщило, что севший на мель в Суэцком канале гигантский контейнеровоз Ever Given тайваньской компании Evergreen Marine перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав движение по меньшей мере 100 судов. Аналитики считают, что это в том числе может вызвать перебои в поставках нефти.