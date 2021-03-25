МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до 5%, почти нивелировав произошедший накануне скачок из-за блокировки Суэцкого канала, свидетельствуют данные торгов. Вопреки политике. Зачем США скупают российскую нефть

По состоянию на 17.57 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,88% — до 61,27 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 5,46%, до 57,84 доллара за баррель. Днем котировки падали в пределах 1,5%.

Накануне стоимость нефти подскочила сразу на 6%, на сообщениях о блокировке Суэцкого канала. Севший на мель в Суэцком канале гигантский контейнеровоз Ever Given тайваньской компании Evergreen Marine перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав движение по меньшей мере 100 судов.

Теперь же цены перешли к снижению. Инвесторы обратили внимание на рост запасов нефти в США. За минувшую неделю показатель вырос на 1,9 миллиона баррелей — до 502,7 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали роста показателя только на 0,9 миллиона баррелей.

По мнению аналитиков, нефтяной рынок накануне излишне учел в котировках перебои из-за блокировки Суэцкого канала. "Когда запасы увеличиваются, цены, естественно, падают, поэтому рост запасов нивелировал скачок из-за блокады Суэцкого канала", — прокомментировал газете Wall Street Journal глава отдела нефтяных рынков Rystad Energy Бьёрнар Тунхойген (Bjornar Tonhaugen).