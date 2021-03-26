МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером продолжают рост, который уже превысил 4%, ситуация в Суэцком канале продолжает оказывает заметное влияние на нефтяные котировки, свидетельствуют данные торгов. Эксперт назвал альтернативные Суэцкому каналу маршруты

По состоянию на 20.34 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 4,42%, до 64,69 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 4,51%, до 61,2 доллара за баррель.

В последние дни нефтяные цены были волатильны: каждый день торгов они меняли динамику на противоположную, начиная с понедельника. Днем ранее нефть подешевела на 4%.

Одним из главных факторов на рынке остается блокировка Суэцкого канала. В среду контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере уже более чем 100 судов. Инвесторы оценивают, насколько сильно блокировка канала отразится на поставках сырья.

Тем временем компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 26 марта, выросло на шесть, до 324 агрегатов.

Теперь следующим важным фактором для рынка станут мероприятия в рамках ОПЕК+. Так, заседание министерского мониторингового комитета альянса (JMMC) состоится в среду, а собрание министров энергетики стран ОПЕК+ намечено на четверг.