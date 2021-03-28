МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Курс рубля в конце недели уверенно рос к доллару и евро, отыгрывая резкое падение в начале недели. Доллар в пятницу опустился ниже 76 рублей. Однако против отечественной валюты продолжает играть немало негативных факторов. Опрошенные эксперты "Прайм" не исключают и сценарий, при котором к лету мы увидим доллар по 80 рублей. Доллар поднялся выше 75 рублей впервые за месяц

По их мнению, в настоящее время большинство факторов играют против рубля. Аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов выделяет очередные ожидания ужесточения санкций со стороны США, прежде всего, в отношении российского госдолга.

ЕЩЕ ОДИН НЕУДАЧНЫЙ ГОД

Кроме того, валюты развивающихся стран, к котором и относится рубль, также остаются под давлением из-за ожиданий сворачивания мер денежно-кредитной поддержки экономики со стороны регуляторов в развитых странах.

"В этой связи ситуация отчасти напоминает 2018 год, который также оказался очень неудачным для российской валюты из-за ужесточения санкционного давления и совпавшего по времени цикла повышения ставки ФРС США. По итогам того года курс рубля к доллару опустился почти на 20%", — вспоминает аналитик.

Впрочем, в этом году давление на курс не такое сильное из-за того, что существенная часть корректировки произошла еще в прошлом году на фоне пандемии коронавируса (-16% по итогам 2020 года), добавляет он.

В целом в настоящее время реальный курс рубля к доллару с поправкой на разницу цен в России и США находится приблизительно на 10-15% ниже своего среднеисторического уровня с 1997 года. Это значит, что в теории у курса рубля есть потенциал роста, однако ему препятствует неопределенность в отношении режима санкций и устойчивости восстановления мировой экономики, а значит и цен на нефть, поясняет Плеханов. Рубль страдает от продаж российских госбумаг

С ним согласен ведущий аналитик QBF Олег Богданов: ожидание новых санкций США, рост инфляции в России — все это заставляет инвесторов выходить из российских активов.

"Вопрос с санкциями, скорее всего, разрешится на более коротком отрезке времени, после собственно их объявления, пока наибольше ставки делаются на персональные санкции, но исключать ограничения на покупку российского госдолга нельзя", — добавляет управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов.

В комплексе эти факторы приводят к общей негативной динамике рубля по отношению к основным валютам.

ФАКТОР БАЙДЕНА

Не в пользу рубля играет и укрепление доллара США на мировом рынке с начала 2021 года по индексу DXY на 3%. Это следствие изменений на рынке государственного долга США, где с начала года быстро растет доходность по дальним облигациям.

"Рост доходности вызван растущими инфляционными ожиданиями, следовательно, в перспективе может измениться и монетарная политика ФРС США. Эти глобальные тенденции отражаются и на российском рубле, который выглядит слабо на фоне роста цен не нефть, которая с начала года выросла на 30%", — поясняет Богданов.

Это является следствием политики вливания денег в экономику, которую проводит администрация президента Джо Байдена. Ранее в марте он утвердил меры по поддержке экономики на фоне пандемии на 1,9 трлн долларов. Кроме того, советники президента на этой неделе представят ему план стимулирования экономики еще на 3 трлн долларов. Таким образом, все действия США – как по преодолению последствий пандемии, так и направленные непосредственно против России – играют далеко не в пользу рубля.

ЧЕГО ЖДАТЬ К ЛЕТУ

Глубокие падения отечественной валюты к лету, скажем, до 100 рублей за доллар — сценарий маловероятный. Но движение доллара в сторону 80 рублей вполне реально, если санкции США затронут государственный долг России в виде запрета приобретения ОФЗ, и возможные ограничения в пользовании SWIFT, считает Богданов из Accent Capital.

В паре доллар-рубль к лету 2021 года Олег Богданов ожидает цифр в районе 80. "Говорить о каких-то перспективах рубля на уровнях ниже 70 в текущей ситуации, с моей точки зрения, не релевантно обстановке" – говорит аналитик. Банк России расправил ястребиные крылья

Укрепление курса национальной валюты до 60 рублей за доллар — еще менее вероятное событие. Основные прогнозы по рублю были и остаются выше 70 рублей за доллар. Скорее стоит говорить о расширении прогнозного диапазона с 70-75, до 70-85, заключил Андрей Богданов.