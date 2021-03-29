2021-03-29T07:25:58+03:00
2021-03-29T07:25:58+03:00
2021-03-29T07:25:58+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210329/833342004.html
Рубль утром слегка снижается на фоне дешевеющей нефти
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Рубль утром в понедельник немного снижается к доллару и евро на фоне удешевления нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.15 мск повышался... ПРАЙМ, 29.03.2021
евро, доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль утром в понедельник немного снижается к доллару и евро на фоне удешевления нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.15 мск повышался на 17 копеек – до 75,83 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 89,37 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 1,4% — до 63,5 доллара за баррель.
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