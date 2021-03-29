МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль утром в понедельник немного снижается к доллару и евро на фоне удешевления нефти, следует из данных Московской биржи. Что будет с рублем на грядущей неделе

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.15 мск повышался на 17 копеек – до 75,83 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 89,37 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 1,4% — до 63,5 доллара за баррель.

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