МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Стоимость палладия упала почти на 4%, а цена на никель ускорила снижение до 0,6% после того, как "Норникель" подтвердил планы полностью восстановить добычу на подтопленных рудниках в мае и июне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.10 мск фьючерс на палладий снижался в цене на 3,4% — до 2584 доллара за унцию, при этом сразу после заявления компании падение в моменте достигало 3,9%. Никель снижался в цене на 0,6% — до 16,315 тысячи долларов за тонну. До сообщения "Норникеля" палладий стоил 2612 доллара, никель — 16,35 тысячи долларов. "Готовят атаку на кошельки". Чьи кредиты подорожают первыми

"Норильский никель" сообщил в понедельник, что остановил приток воды на руднике "Октябрьский" и подтверждает планы полностью возобновить добычу на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" в первой декаде мая и в начале июня соответственно.

В конце февраля "Норникель" из-за подтопления частично приостановил работу рудников "Октябрьский" и "Таймырский", являющихся одними из ключевых для компании. Позднее компания сообщила, что из-за приостановки производственный план на 2021 год снижен по сравнению с ранее озвученным прогнозом по добыче никеля на 15,2-15,9%, меди — на 15,9-16,6%, металлов платиновой группы — на 19,9-21%.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии и ЮАР. В 2020 году компания произвела 235,709 тысячи тонн никеля (+3%), 487,186 тысячи тонн меди (-2%), 87,898 тонны палладия (-3%), 21,617 тонны платины (-1%).