МОСКВА, 30 мар — Dow Jones. Фондовый индекс S&P 500 в понедельник отступил с рекордного уровня, попав под давление на фоне снижения акций банков и технологических компаний. Эксперт рассказал, каким будет фондовый рынок в апреле

Финансовый сектор возглавил снижение после того, как на прошлой неделе крупный инвестиционный фонд закрыл позиции на миллиарды долларов. Это вызвало опасения о том, что международные банки, ведущие бизнес с этим фондом, могут столкнуться с ощутимыми потерями.

Инвестиционные банки Credit Suisse Group и Nomura Holdings сегодня сообщили, что могут понести значительные убытки от сделок с одним из американских клиентов. Банки не упомянули конкретный источник ожидающихся потерь, но осведомленные источники утверждают, что это хедж-фонд Archegos Capital Management, которым управляет бывший менеджер Tiger Asia Билл Хван, – он продал бумаги на 30 млрд долларов.

"Мы пока не знаем главной причины закрытия позиций этого хедж-фонда, – прокомментировал Люк Филип, директор по инвестициям в SYZ Private Banking. – Это усугубляет обстановку на рынке".

По словам Филипа, цепная реакция может быть ограниченной, а потенциальная волатильность на рынках – недолговременной.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 98,49 пункта, или 0,3%, до 33171,37 пункта. S&P 500 потерял 3,45 пункта, или 0,1%, до 3971,09 пункта. Nasdaq Composite упал на 79,08 пункта, или 0,6%, до 13059,65 пункта.

Акции международных банков падали, поскольку инвесторы опасаются, что некоторые финансовые посредники не смогут возместить средства, выданные этому клиенту.

Акции Morgan Stanley опустились на 2,6%, акции Goldman Sachs – на 0,5%.

Акции Nomura потеряли более 16%. Бумаги Credit Suisse упали на 14%, акции Deutsche Bank – на 3,3%.

"Продажи повсеместны, поскольку неизвестно, кто вовлечен в данную ситуацию" и какие банки могут пострадать, отметила Сима Шах, старший аналитик Principal Global Investors.

Бумаги ViacomCBS и Discovery, которые на прошлой неделе попали под удар, продолжили падать. Акции ViacomCBS потеряли 6,7%, акции Discovery – 1,6%.

Акции компаний, которые должны были выиграть от работы из дома из-за пандемии, также откатились: бумаги Peloton Interactive опустились на 1,8%, акции Teladoc Health – на 3,2%. Бумаги российских компаний закрыли торги преимущественно ростом

В первую половину недели на рынке, вероятно, будет присутствовать дополнительная волатильность, поскольку фондовые управляющие корректируют свои позиции в конце 1-го квартала. Несмотря на сегодняшний спад, по итогам 1-го квартала фондовые рынки США, вероятно, повысятся.

"Фондовый рынок добился значительных успехов, поэтому некоторые фиксируют прибыль, – пояснила Эсти Двек, директор по стратегии на мировом рынке в Natixis Investment Solutions. – Я определенно придерживаюсь стратегии покупки акций по сниженным ценам".

Доходность гособлигаций в целом стабилизировалась после нескольких недель сильного роста, оказавшего давление на фондовые рынки, особенно на акции роста. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,721% с 1,658% в пятницу.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 подрос на 0,2%.

В Азии торги акциями прошли разнонаправленно. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, а гонконгский Hang Seng завершил торги без значительных изменений.

— Авторы Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com, Akane Otani, akane.otani@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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