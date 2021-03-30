МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов символически подрастает к доллару и евро на фоне слабого роста нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.04 мск вторника снижался на 7 копеек — до 75,61 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 88,94 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,28% — до 65,1 доллара за баррель.

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