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https://1prime.ru/Financial_market/20210330/833350450.html
Рубль в начале дня символически растет к доллару и евро
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Рубль в начале торгов символически подрастает к доллару и евро на фоне слабого роста нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 30.03.2021
евро, доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов символически подрастает к доллару и евро на фоне слабого роста нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.04 мск вторника снижался на 7 копеек — до 75,61 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 88,94 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,28% — до 65,1 доллара за баррель.
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