МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили темпы снижения по сравнению с утренней динамикой, инвесторы продолжают ожидать новостей о намерениях ОПЕК+ по сделке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.08 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,54%, до 64,57 доллара, майских — на 0,54%, до 64,63 доллара. Стоимость майских фьючерсов на WTI опускалась на 0,76%, до 61,09 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 0,1-0,2%.

Трейдеры продолжают ожидать новости от ОПЕК+ по поводу сделки о добыче. Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, Саудовская Аравия контактировала с рядом стран ОПЕК+ в понедельник, и большинство участников альянса выражают готовность продлить текущие условия соглашения на май. При этом Эр-Рияд заверил, что готов продлить и собственные добровольные сокращения, выразив опасения относительно неопределенности ситуации на рынке, отметил источник. Вопреки политике. Зачем США скупают российскую нефть

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 31 марта, встреча всего альянса ОПЕК+ намечена на 1 апреля.

Сдерживает нефтяные котировки разрешение ситуации в Суэцком канале. Контейнеровоз Ever Given на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели, возобновилась навигация по каналу. Инвесторы опасались, что блокировка канала скажется на поставках нефти, что вызвало волатильность нефтяных цен на прошлой неделе.

В целом негативно для нефти и укрепление доллара. Так, доллар к иене подорожал до максимума за год, до 110 иен за доллар, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) остается у самых высоких уровней с ноября примерно в 93 пункта. Более дорогой доллар сдерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе и нефти, так как в этом случае они становятся менее доступными при покупке в другой валюте.