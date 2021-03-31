МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем вернулись к снижению после утреннего роста, инвесторы ждут новостей о судьбе сделки ОПЕК+, а также статистику по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.07 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,53% — до 63,83 доллара, майских — на 0,45%, до 63,85 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,51% — до 60,24 доллара за баррель. Утром нефть дорожала в среднем на 0,7%, а во вторник нефть подешевела на 1,3-1,6%. Кудрин призвал увеличивать финансовую самостоятельность регионов

Внимание трейдеров обращено к сделке ОПЕК+. Позднее в среду пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), по итогам никаких окончательных решений не ожидается. Итоговое решение альянс примет 1 апреля на заседании всех стран соглашения ОПЕК+.

Во вторник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо на открытии заседания техкомитета экспертов альянса отметил, что нужно сохранять осторожный подход и быть внимательным к меняющимся условиям на рынке нефти, где все еще сохраняется неопределенность.

Позднее в среду также будет опубликована статистика по коммерческим запасам в США за прошлую неделю. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 26 марта запасы нефти выросли на 0,1 миллиона баррелей. Это может быть уже шестая неделя роста запасов подряд. Американский институт нефти (API) ожидает роста запасов на 3,9 миллиона баррелей.