МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в последний день квартала снова перешли к росту — после того, как минэнерго США сообщило о первом с середины февраля снижении запасов этого сырья в стране, вопреки ожиданиям экспертов, свидетельствуют данные торгов. Началось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+

По состоянию на 18.00 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,45%, до 64,46 доллара, стоимость майских фьючерсов на WTI — на 0,71%, до 60,98 доллара за баррель. До публикации статистики цены на нефть снижались, хотя росли ещё утром.

Трейдеры обратили внимание на данные минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились впервые с середины февраля на 0,9 миллиона баррелей, до 501,8 миллиона. Аналитики при этом ожидали, напротив, роста показателя на 0,11 миллиона баррелей.

Трейдеры также продолжают ожидать заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое пройдет позднее в среду (чем во многом и объясняется такая волатильность в течение дня). При этом окончательных решений не ожидается. Итоговое решение альянс примет 1 апреля на заседании всех стран соглашения ОПЕК+.