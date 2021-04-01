МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг растут после снижения днем ранее, при этом трейдеры ожидают решения ОПЕК+ по параметрам сделки на май, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,51% — до 63,06 доллара. Стоимость майских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,61% — до 59,52 доллара за баррель. В среду снижение котировок достигало 2%.

Волатильность нефти днем ранее объясняется ожиданиями рынков по сделке ОПЕК+. В среду заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось без рекомендаций по дальнейшей политике альянса. Кто из россиян рискует лишиться всех своих накоплений

В четверг состоится заседание всех глав делегаций ОПЕК+. На нем планируется определить параметры сделки по сокращению добычи нефти на май на фоне новых опасений за спрос из-за третьей волны коронавируса в мире.

"Альянс производителей практически гарантированно продлит текущие сокращения добычи нефти на май", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика PVM Стивена Бреннока (Stephen Brennock). Эксперт предполагает, что текущие сокращения могут быть продлены и на июнь с возможностью послаблений для России и Казахстана.

Позитивно сказывается на котировках статистика по запасам нефти в США, опубликованная днем ранее. Коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились впервые с середины февраля — на 0,9 миллиона баррелей, до 501,8 миллиона. Эксперты при этом ожидали роста показателя на 0,1 миллиона баррелей.