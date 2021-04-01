МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили темпы роста примерно до 1,9%, инвесторы продолжают ожидать решения ОПЕК+ по параметрам сделки на май, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.51 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,79% — до 63,86 доллара. Стоимость майских фьючерсов на WTI увеличивалась на 2,05% — до 60,37 доллара за баррель.

Трейдеры ожидают решения ОПЕК+ по судьбе сделки о снижении добычи. Позднее состоится встреча всех глав делегаций ОПЕК+, на ней планируется определить параметры сделки о сокращении добычи нефти в мае на фоне новых опасений за спрос из-за коронавируса. Пассажиропоток аэропортов России снизился в феврале

В среду прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором анализировалась текущая ситуация на рынке. Оно завершилось без рекомендаций по дальнейшей политике альянса.

Позитивно на котировках сказывается и статистика по запасам в США, опубликованная в среду. По данным минэнерго, коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились впервые с середины февраля — на 0,9 миллиона баррелей, до 501,8 миллиона. Эксперты при этом ожидали роста показателя на 0,1 миллиона баррелей.

Позднее в четверг американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует статистику количества действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на шесть, до 324 агрегатов.