МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в марте выросла на 4,7% к февралю и в 2,2 раза к марту прошлого года — до 63,62 доллара за баррель, сообщил Минфин РФ.

"Средняя цена на нефть марки Urals в марте 2021 года сложилась в размере 63,62 доллара за баррель, что в 2,2 раза выше, чем в марте 2020 года (29,17 доллара за баррель)", — говорится в сообщении ведомства. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

При этом в феврале марка Urals стоила в среднем 60,78 доллара за баррель.

Средняя цена на нефть Urals в январе-марте 2021 года сложилась в размере 59,8 доллара за баррель против 48,18 доллара за аналогичный период 2020 года.