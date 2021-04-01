2021-04-01T13:43:08+03:00
2021-04-01T13:43:08+03:00
2021-04-01T13:43:08+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210401/833368619.html
Нефть Urals в марте подорожала на 4,7% к февралю
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Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в марте выросла на 4,7% к февралю и в 2,2 раза к марту прошлого года — до 63,62 доллара за баррель, сообщил Минфин... ПРАЙМ, 01.04.2021
urals, россия, нефть, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в марте выросла на 4,7% к февралю и в 2,2 раза к марту прошлого года — до 63,62 доллара за баррель, сообщил Минфин РФ.
"Средняя цена на нефть марки Urals в марте 2021 года сложилась в размере 63,62 доллара за баррель, что в 2,2 раза выше, чем в марте 2020 года (29,17 доллара за баррель)", — говорится в сообщении ведомства.
При этом в феврале марка Urals стоила в среднем 60,78 доллара за баррель.
Средняя цена на нефть Urals в январе-марте 2021 года сложилась в размере 59,8 доллара за баррель против 48,18 доллара за аналогичный период 2020 года.