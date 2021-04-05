МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Рубль в понедельник утром растет к доллару и переходит в плюс к евро в рамках коррекции после снижения в конце прошлой недели, следует из данных Московской биржи. Что будет с рублем на грядущей неделе

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.14 мск снижался на 15 копеек – до 76,40 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 89,90 рубля.

В пятницу доллар вырос на 29 копеек — до 76,55 рубля, евро – на 12 копеек, до 89,55 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра дешевеет на 1% — до 64,2 доллара за баррель.

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