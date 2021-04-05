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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210405/833387598.html
Рубль утром растет к доллару и выходит в плюс к евро
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Рубль в понедельник утром растет к доллару и переходит в плюс к евро в рамках коррекции после снижения в конце прошлой недели, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 05.04.2021
евро, рубль, доллар, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Рубль в понедельник утром растет к доллару и переходит в плюс к евро в рамках коррекции после снижения в конце прошлой недели, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.14 мск снижался на 15 копеек – до 76,40 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 89,90 рубля.
В пятницу доллар вырос на 29 копеек — до 76,55 рубля, евро – на 12 копеек, до 89,55 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра дешевеет на 1% — до 64,2 доллара за баррель.
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