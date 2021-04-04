МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Вложения в валюте остаются достаточно популярным способом инвестирования денежных средств в рамках возможного заработка или же в качестве долгосрочных вложений на длительную перспективу. Между тем, 2020 год продемонстрировал нам и новый виток "валютных гонок". Возникает вопрос, стоит ли вкладываться в валюту, ведь валюта не закрепляется на одном уровне, она продолжает жить, ослабляясь и укрепляясь, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

"Ключевое правило при вложении в валюту заключается в том, чтобы формировать полноценный валютный портфель, благо для этого есть инструменты: безналичные операции, позволяющие не бегать в банк для обмена российских рублей на иностранные денежные знаки. Есть достаточно стабильные валюты, например, швейцарский франк, популярный именно из-за отсутствия высокой волатильности цены", — отмечает эксперт.

Экономист объяснил, почему валюту обязательно нужно будет продать

"В случае резкой потребности в денежных средствах есть риск попасть на "нисходящую динамику" и понести убыток на обмене, продавая по курсу ниже, чем валюта покупалась. Поэтому если уж и рассматривать валюту как способ сбережения, то только долгосрочного. А если брать валюту в качестве торгового портфеля, то необходимо отслеживать огромный пласт информации, связанной с экономикой, в том числе международной, а также политические и социальные новости", — считает Ферапонтов.

По его словам, для эффективного управления валютным портфелем, будь то инвестиционные интересы или долгосрочные вложения, стоит для начала сформировать вокруг себя информационное поле, чтобы не подскакивать с мыслями о срочном обмене при поползновении курса в ту или иную сторону.

"Нужно также понимать причинно-следственные связи колебания курсов, которые связаны не только с действием регуляторов, но и с сырьевыми рынками и политической обстановкой. Помимо этого, никогда нельзя вкладывать в волатильный инструмент последние деньги, а также формировать исключительно бивалютные портфели. Стоит рассмотреть возможность вложения, например, в тройки: рубль-доллар-швейцарский франк или рубль-евро-китайский юань", — заключил Ферапонтов.