МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций снижается по основным индексам, несмотря на растущую стоимость нефти марки Brent, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.37 мск снижался на 0,54% — до 3505,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,86%, до 1444,6 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 7 копеек, до 76,46 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 90,27 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,59%, до 63,14 доллара за баррель.

Российский рынок акций ушел в минус в середине торгов во вторник, хотя начинал сессию в плюсе на фоне отскока цен на нефть и в целом достаточно благоприятной ситуации со спросом на риск на мировых фондовых площадках, отмечает Игорь Додонов из ГК "Финам". Запад использовал последний аргумент, чтобы помешать "Северному потоку 2"

Поводом для отката стало усиление геополитических рисков, связанное с обострением ситуации вокруг Украины, считает аналитик.

"Европейские рынки акций во вторник демонстрируют неплохой рост, что с учетом повышения нефти создает для нас достаточно неплохую обстановку. Однако высокая геополитическая неопределенность продолжает препятствовать росту рублевых активов", — также отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения — депозитарные расписки "Эталона" (-2,88%), акции "Магнита" (-2,24%), расписки X5 (-2,08%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,98%), бумаги Сбербанка (обыкновенные акции снижаются на 1,78%, префы — на 1,56%), акции АФК "Система" (-1,63%), расписки Mail.Ru (-1,58%), акции "Роснефти" (-1,5%).

Акции компании "Русская аквакультура" подскакивали в цене на 6%, до 326 рублей после появления позитивных корпоративных новостей.

Компания "Русская аквакультура", один из крупнейших поставщиков рыбы в России, планирует продолжать выплачивать дивиденды, при выполнении ряда условий, кроме того, рассматривает вопрос продолжения выкупа акций (buy back), сообщил ранее во вторник гендиректор компании Илья Соснов.

Однако после публикации данных по МСФО за 2020 год акции компании растеряли весь рост и к текущему моменту торгуются у уровня предыдущего закрытия — 307,5 рубля.

В лидерах роста — акции банка "Санкт-Петербург" (4,41%), "Полюса" (2,1%), ГК "ПИК" (1,96%), "Детского мира" (1,82%), Polymetal (1,41%) и акции Petropavlovsk (0,95%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российские фондовые индикаторы сегодня немного не дошли до ближайших поддержек: 3500 пунктов у индекса Мосбиржи и 1440 пунктов у индекса РТС, указывает Бабин из "БКС Мир инвестиций". В случае ухудшения внешнего фона эти уровни могут быть пробиты, считает аналитик. Fix Price и "СберМаркет" запустили доставку товаров на дом

Александр Осин из "Фридом Финанс" с учетом динамики на американских фондовых площадках до конца дня ожидает возвращения российского рынка в плюс. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: диапазон 3505-3555 пунктов, добавляет он.

В течение дня мировые инвесторы будут ждать публикации Международным валютным фондом обновленного прогноза по мировой экономике, обращает внимание Додонов из ГК "Финам". Из значимой макростатистики — еженедельный отчет Американского института нефти (API) о динамике запасов нефти и нефти продуктов в США; в РФ вечером, уже после закрытия торгов, выйдут данные по инфляции за март, также напоминает аналитик.