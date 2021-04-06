2021-04-06T15:48:13+03:00
2021-04-06T15:48:13+03:00
2021-04-06T15:48:13+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210406/833402218.html
МВФ повысил прогноз средних цен на нефть в 2021 году
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год на 8,49 доллара, до 58,52 доллара за баррель, следует из апрельского доклада фонда... ПРАЙМ, 06.04.2021
мвф, нефть, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
https://1prime.ru/images/83308/43/833084375.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83308/43/833084375.jpg
https://1prime.ru/images/83308/43/833084374.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83308/43/833084374.jpg
https://1prime.ru/images/83308/43/833084362.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83308/43/833084362.jpg
https://1prime.ru/business/20210403/833355540.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год на 8,49 доллара, до 58,52 доллара за баррель, следует из апрельского доклада фонда World Economic Outlook (WEO).
По оценке МВФ, средняя цена на нефть в 2020 году составила 41,29 доллара за баррель. В январе фонд прогнозировал стоимость на уровне 50,03 доллара за баррель.
МВФ отметил в релизе, что риски для стоимости нефти незначительны, а сами цены имеют тенденцию к росту из-за сокращения инвестиций в разведку и добычу нефти. На этом фоне факторы, приводящие к снижению цен на нефть, а именно замедление восстановления спроса и высокий уровень запасов, утрачивают свое влияние на динамику цен.
Фонд также прогнозирует в 2022 году цену нефти на уровне в 54,83 доллара за баррель.