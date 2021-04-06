МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год на 8,49 доллара, до 58,52 доллара за баррель, следует из апрельского доклада фонда World Economic Outlook (WEO).

По оценке МВФ, средняя цена на нефть в 2020 году составила 41,29 доллара за баррель. В январе фонд прогнозировал стоимость на уровне 50,03 доллара за баррель. "Не потянут и Турцию". Что будет с ценами на летний отдых-2021

МВФ отметил в релизе, что риски для стоимости нефти незначительны, а сами цены имеют тенденцию к росту из-за сокращения инвестиций в разведку и добычу нефти. На этом фоне факторы, приводящие к снижению цен на нефть, а именно замедление восстановления спроса и высокий уровень запасов, утрачивают свое влияние на динамику цен.

Фонд также прогнозирует в 2022 году цену нефти на уровне в 54,83 доллара за баррель.