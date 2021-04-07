МОСКВА, 7 апр — Dow Jones. Фьючерсы на золото во вторник закрылись с повышением по итогам уже четвертой сессии подряд, достигнув максимального уровня закрытия с конца февраля. Котировки получили поддержку в основном ввиду падения доходности гособлигаций США, а также из-за того, что Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики. Российский рынок акций снизился на фоне геополитических опасений

Представители МВФ поддержали решение Федеральной резервной системы США с осторожностью подходить к сворачиванию мер денежно-кредитного стимулирования, которые оказывают повышательное давление на котировки золота.

Тем временем основные фондовые индексы США находятся вблизи рекордных максимумов, и "это заставляет некоторых институциональных инвесторов переживать по поводу того, насколько еще могут вырасти оценки стоимости акций в преддверии сезона отчетности", поэтому на рынке золота наблюдалось "частичное закрытие коротких позиций", отметил Джефф Райт из Wolfpack Capital.

При этом он по-прежнему считает, что "краткосрочные перспективы цен на золото остаются негативными". Райт не уверен, что цены уже сформировали дно, поскольку в случае роста доходности долговых бумаг США и доллара на следующей неделе золото снова будет дешеветь.

"Я по-прежнему оптимистично оцениваю долгосрочные перспективы золота, однако не готов утверждать, что котировки достигли дна", — заявил эксперт.

Июньские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 14,20 доллара, или на 0,8%, по 1743 доллара за унцию, отметившись ростом уже четвертый день подряд, что стало самым продолжительным повышением с 10 февраля, согласно данным FactSet.

По словам одного из аналитиков, повышательный момент для золота в какой-то мере укрепляется, поскольку рост доллара, похоже, приостановился. Европейские биржи выросли на фоне глобального ралли

"Цены на золото консолидируются выше 1730 долларов, так как (рост) доллара замедлился", – говорит Карло Альберто де Каса, главный аналитик ActivTrades. "Мы наблюдаем фазу, когда золото по-прежнему проявляет обратную корреляцию с доходностью казначейских облигаций и долларом. Любые движения двух последних активов приводят к обратной реакции золота", – поясняет де Каса.

Ослабление американской валюты может делать деноминированные в долларах активы, такие как золото, более доступными для держателей других валют. При этом падение доходности гособлигаций США тоже может способствовать росту спроса на драгоценный металл, вложения в который не приносят процентного дохода.

В целом золоту в последнее время "было сложно бороться за внимание инвесторов", сообщил Эдриан Эш из компании BullionVault, онлайн-дилера драгоценных металлов. Согласно данным компании, вложения в золото со стороны частных инвесторов в марте вернулись к докоронавирусным уровням.

"Пока мы не наблюдаем особого стремления инвесторов покупать золото по выгодной цене (после падения котировок)", — отметил Эш. "Цены на золото, вероятно, будут оставаться в диапазоне до тех пор, пока котировки акций стремительно растут на ожиданиях относительно снятия коронавирусных ограничений".

Тем временем майские фьючерсы на серебро на COMEX прибавили 1,8%, достигнув 25,23 доллара за унцию, а майские фьючерсы на медь опустились на 0,5%, до 4,12 доллара за фунт. Июльские фьючерсы на платину выросли в цене на 2,5%, до 1240,50 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий прибавили 1,3%, достигнув 2690,20 доллара за унцию.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

Читайте также:

Доллар продолжает дешеветь к мировым валютам