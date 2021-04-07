МОСКВА, 7 апреля — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов вторника немного поднимается к доллару и евро в рамках коррекции после ощутимого падения во вторник, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снизился на фоне геополитических опасений

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск снижался на 7 копеек, до 77,2 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 91,66 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,45%, до 63,02 доллара за баррель.

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