МОСКВА, 7 апреля — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов вторника немного поднимается к доллару и евро в рамках коррекции после ощутимого падения во вторник, следует из данных Московской биржи. 

Работа трейдера

Российский рынок акций снизился на фоне геополитических опасений

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск снижался на 7 копеек, до 77,2 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 91,66 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,45%, до 63,02 доллара за баррель.

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