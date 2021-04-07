2021-04-07T07:24:00+03:00
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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210407/833405983.html
Рубль утром немного корректируется вверх
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Курс рубля в начале утренних торгов вторника немного поднимается к доллару и евро в рамках коррекции после ощутимого падения во вторник, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 07.04.2021
рубль, евро, доллар, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 апреля — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов вторника немного поднимается к доллару и евро в рамках коррекции после ощутимого падения во вторник, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск снижался на 7 копеек, до 77,2 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 91,66 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,45%, до 63,02 доллара за баррель.
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