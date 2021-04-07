МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не показывают единой динамики после снижения американских индексов, свидетельствуют данные торгов. S&P 500 снизился с рекордного максимума

По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,53% — до 3464,54 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,79%, до 2248,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,73%, до 28727 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,11%, до 3130,52 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,15%, до 29737 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,45%, до 6917,2 пункта.

Инвесторы обратили внимание на динамику американских бирж, которые во вторник закрылись небольшим снижением на 0,06-0,3%. Основным фактором стала коррекция после активного роста во вторник.

Тем временем в целом участники торгов с оптимизмом оценивают перспективы роста глобальной экономики, ожидая значительного изменения ситуации уже в текущем году. Последние экономические данные по США также подкрепляют ожидания рынков.

"Первые признаки показывают, что восстановление ускоряется, что предполагает более быстрое возвращение к "норме", чем многие осмеливались ожидать несколько месяцев назад", — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика JP Morgan Asset Management Дэвида Келли.

При этом аналитик отметил, что эти "хорошие новости" ставят перед инвесторами задачи диверсификации портфолио активов, чтобы они "соответствовали совершенно другим финансовым условиям мира после пандемии".

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