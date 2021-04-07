МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco ведет переговоры о продаже до 49% акций своего бизнеса, специализирующегося на нефтепроводах, консорциуму американских, китайских и местных инвесторов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, сумма сделки может составить от 10 до 15 миллиардов долларов. Таким образом, стоимость сети нефтепроводов Aramco может быть оценена более чем в 20 миллиардов долларов, пишет газета. "О сделке может быть объявлено уже на этой неделе", — отмечается в статье.

В группу инвесторов могут войти американская компания по управлению инвестициями Apollo Global Management, энергетическая инвестиционная компания EIG Global Energy Partners, китайский инфраструктурный фонд Silk Road Fund и китайский фонд прямых инвестиций China Reform Fund Management вместе с саудовскими пенсионными фондами. Запад использовал последний аргумент, чтобы помешать "Северному потоку 2"

"Сохранив контрольный пакет акций в трубопроводном бизнесе, Саудовская Аравия обеспечит себе сохранение производственного контроля над активами. По словам источников, знакомых с этим вопросом, в результате сделки будет создано совместное предприятие между Aramco и тем, кто выиграет тендер. Это совместное предприятие будет получать средства от Aramco за транспортировку нефти по трубопроводам. Подробностей соглашения о разделе доходов по возможной сделке узнать не удалось", — пишет издание.

Весной 2020 года агентство Блумберг впервые сообщило, что Saudi Aramco обдумывает продажу доли в своем трубопроводном подразделении на фоне падения нефтяных цен.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.