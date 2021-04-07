МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы США умеренно растут в среду, в то время как трейдеры ожидают публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.21 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,05%, до 33447,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,12%, до 13715,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,14%, до 4079,8 пункта. Биржи АТР закрылись разнонаправленно

Внимание инвесторов в среду обращено на публикацию протокола заседания ФРС США, проходившего 16-17 марта. По итогам того заседания Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых.

В то же время на рынке сохраняются опасения относительно всплеска инфляции в свете ослабления карантинных ограничений и триллионных госвливаний в экономику, что может повлечь за собой повышение ставки ФРС. Хотя в рамках мартовского заседания регулятор спрогнозировал неизменность ставки в 2021-2023 годах.

"Я бы сказал, что для меня это самый большой риск, что показатели инфляции начнут достигать такого уровня, что ФРС придется изменить свои планы", — отметил директор по инвестициям Penn Mutual Asset Management Марк Хеппеншталль (Mark Heppenstall), чье мнение приводит агентство Блумберг.

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