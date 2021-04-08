МОСКВА, 8 апр — Dow Jones. Фьючерсы на золото в среду упали в цене после роста по итогам четырех сессий подряд. При этом некоторые эксперты прогнозируют, что котировки драгоценного металла восстановятся, так как состояние экономики США и текущие оценки стоимости акций вызывают сомнения. Фондовые индексы Европы в основном снизились

Котировки отметились некоторым снижением в ходе электронных торгов после закрытия основной сессии, однако затем перешли к росту после выхода протоколов мартовского заседания Федеральной резервной системы, согласно которым руководители центрального банка согласились в том, что пандемия COVID-19 стала тяжелым испытанием для людей и экономики в США и по всему миру.

В протоколах ФРС также говорилось, что "индикаторы экономической активности и занятости в последнее время росли, хотя секторы экономики, наиболее серьезно пострадавшие от пандемии, по-прежнему остаются слабыми". Все руководители центрального банка согласились сохранять целевой диапазон ставок по федеральным фондам без изменений, на отметках 0,0%-0,25%.

Июньские фьючерсы на золото по итогам торгов на COMEX снизились в цене на 1,40 доллара, или 0,1%, до 1741,60 доллара за унцию. По итогам сессии вторника золото подорожало на 0,8%. В ходе электронных торгов после выхода протоколов ФРС котировки достигли 1742,80 доллара за унцию.

Во вторник цены на золото выросли по итогам четвертой сессии подряд, продемонстрировав самый длительный период повышения примерно за два месяца.

Цены на золото в начале недели росли на фоне ослабления доллара и формирования американской валютой структуры более низких минимумов, отметил Джеймс Хацияннис из Ploutus Capital Advisors.

Между тем "я не думаю, что инвесторы будут проявлять значительный интерес к драгоценным металлам, пока не появится четкий сигнал о завершении локдаунов в США", добавил Хацияннис. Если экономика будет демонстрировать признаки роста, люди начнут больше тратить, что приведет к повышению спроса на физическое золото, заметил эксперт.

"На рынке начали появляться некоторые позитивные факторы — оптимистичные экономические данные Китая и США — и мы надеемся, что спрос скоро начнет расти", — отметил Хацияннис. Пока не появятся сигналы о скорой отмене локдаунов в Китае и США "цены на золото, скорее всего, будут держаться у текущих уровней, и другие новости не будут иметь значительного влияния", заключил эксперт. Российские компании закрыли торги преимущественно ростом

Пока золото снижается в цене отчасти из-за "нехватки интереса", замечает Джефф Райт, инвестиционный директор Wolfpack Capital. "Бесконтрольное и расточительное наращивание государственных расходов в США может обрушить доллар и укрепить котировки золота, однако пока такой сценарий существует лишь в теории, а не в реальности", – добавляет он.

Тем временем, как полагают некоторые товарно-сырьевые эксперты, потенциал снижения цен на золото может быть ограничен, если инвесторы усомнятся в росте фондовых индексов к новым рекордным отметкам.

"Наблюдатели считают, что значительная часть хороших новостей уже учтена на фондовом рынке, и теперь инвесторам пора несколько перевести дыхание", – отмечает Наим Аслам, главный рыночный аналитик AvaTrade. Такой настрой благоприятствует инвестированию в золото. "Опасения по поводу инфляции реальны, и они еще больше усиливают повышательный импульс для цен на золото", – говорит Аслам.

Майские фьючерсы на серебро на COMEX выросли в цене менее чем на 0,1%, до 25,25 доллара за унцию. Майские контракты на медь снизились на 1,5%, до 4,06 доллара за фунт. Июльские фьючерсы на платину опустились на 0,7%, до 1231,90 доллара за унцию, а июньские контракты на палладий потеряли в цене 2,6%, достигнув 2621,10 доллара за унцию.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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