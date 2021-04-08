МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Примеры вопросов, на которые россиянам надо ответить, чтобы получить право стать частным инвестором и выбирать биржевые инструменты в соответствии с уровнем знаний, оказались в распоряжении РИА Новости. Если они будут утверждены ЦБ РФ, брокер будет не вправе менять или дополнять формулировки установленных вопросов и ответов. Неопытных инвесторов могут начать тестировать уже летом

Банк России 14 апреля на комитете по базовым стандартам может рассмотреть проект стандарта тестирования для неквалифицированных инвесторов, который на прошлой неделе внесли Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА).

Все вопросы разбиты на два больших блока: "Самооценка" и "Знания". При этом брокер не должен проверять достоверность ответов тестируемого лица на вопросы блока "Самооценка". В нем, в частности, спрашивается, обладает ли инвестор знаниями о финансовом инструменте, как долго он осуществляет сделки с этим инструментом, сколько таких сделок было за последний год.

Блок тестов для проверки назван "Знания" и включает в себя вопросы на тему торговли с использованием заемных средств брокера, вопросы по рынку фьючерсов и опционов, рынку РЕПО, структурным облигациям, инвестпаям закрытых паевых инвестиционных фондов, облигациям с невысоким кредитным рейтингом. Инвестору предлагается выбрать правильный вариант ответа. В частности, спрашивается, что такое маржинальная торговля, инвестиционный пай, кредитный рейтинг облигаций, в каких случаях проводится переоценка по договору РЕПО.

Также в блоке "Знания" предусмотрены вопросы о понимании инвестором уровня ликвидности финансовых инструментов – насколько легки они в плане быстрой покупки или продажи на рынке.

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