МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Примеры вопросов, на которые россиянам надо ответить, чтобы получить право стать частным инвестором и выбирать биржевые инструменты в соответствии с уровнем знаний, оказались в распоряжении РИА Новости. Если они будут утверждены ЦБ РФ, брокер будет не вправе менять или дополнять формулировки установленных вопросов и ответов.
Банк России 14 апреля на комитете по базовым стандартам может рассмотреть проект стандарта тестирования для неквалифицированных инвесторов, который на прошлой неделе внесли Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА).
Все вопросы разбиты на два больших блока: "Самооценка" и "Знания". При этом брокер не должен проверять достоверность ответов тестируемого лица на вопросы блока "Самооценка". В нем, в частности, спрашивается, обладает ли инвестор знаниями о финансовом инструменте, как долго он осуществляет сделки с этим инструментом, сколько таких сделок было за последний год.
Блок тестов для проверки назван "Знания" и включает в себя вопросы на тему торговли с использованием заемных средств брокера, вопросы по рынку фьючерсов и опционов, рынку РЕПО, структурным облигациям, инвестпаям закрытых паевых инвестиционных фондов, облигациям с невысоким кредитным рейтингом. Инвестору предлагается выбрать правильный вариант ответа. В частности, спрашивается, что такое маржинальная торговля, инвестиционный пай, кредитный рейтинг облигаций, в каких случаях проводится переоценка по договору РЕПО.
Также в блоке "Знания" предусмотрены вопросы о понимании инвестором уровня ликвидности финансовых инструментов – насколько легки они в плане быстрой покупки или продажи на рынке.
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