МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Стоимость нефти снижается в четверг утром, инвесторы опасаются влияния роста заболеваемости коронавирусом в Азии на спрос, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном растут

По состоянию на 7.43 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4%, до 62,91 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 0,42%, до 59,52 доллара за баррель.

Несмотря на оптимистичные ожидания инвесторов в отношении перспектив экономики в нынешнем году, цены на нефть по-прежнему уязвимы к новостям о продолжающемся росте числа обнаружений инфицирования коронавирусом, в частности, в Азии. Наиболее тяжелой ситуация остается в Индии, одном из крупнейших импортеров нефти.

"В краткосрочной перспективе цены, вероятно, окажутся под давлением, поскольку опасения, связанные с возобновлением (роста заболеваемости – ред.) COVID-19, не исчезнут в ближайшее время", — прокомментировал информагентству Блумберг старший аналитик по сырьевым товарам VI Investment Уилл Сунчиль Юнь (Will Sungchil Yun).

Инвесторы также отыгрывают неоднозначные данные минэнерго США о запасах нефти в стране. Показатель снизился за минувшую неделю на 3,5 миллиона баррелей, до 498,3 миллиона, при прогнозе снижения на 1,4 миллиона. При этом запасы бензина выросли на 4 миллиона баррелей, до 234,6 миллиона. Эксперты, наоборот, прогнозировали снижение показателя на 0,2 миллиона баррелей бензина. Этот рост запасов может свидетельствовать о снижении спроса на бензин и опосредованно на саму нефть.

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